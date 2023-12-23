Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penerbangan Bandara Minangkabau Sempat Ditutup karena Erupsi Gunung Marapi, Hari Ini Kembali Beroperasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |11:57 WIB
Penerbangan Bandara Minangkabau Sempat Ditutup karena Erupsi Gunung Marapi, Hari Ini Kembali Beroperasi
Bandara Minangkabau (Foto: Kemenhub)
A
A
A

 

JAKARTA - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang menjadi pintu masuk jalur udara Sumatera Barat pada pagi hari ini, Sabtu (23/12/2023), kembali beroperasi setelah sempat ditutup sementara karena erupsi Gunung Marapi yang terjadi kemarin, Jumat 22 Desember 2023.

Direktur Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Putu dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa berdasarkan perkembangan yang diolah melalui data satelit maupun informasi dari tim gabungan di lapangan sudah tidak ditemukan lagi adanya abu vulkanik di seluruh wilayah jalur penerbangan pesawat yang akan menuju maupun lepas landas dari bandara BIM, termasuk faktor lain yang dapat mempengaruhi lalulintas penerbangan.

Karena itu, maka diputuskan untuk membuka kembali bandara BIM.

“Berdasarkan perkembangan terkini maka Bandara Internasional Minangkabau dibuka kembali (Resume Normal Operation) pada hari Sabtu, 23 Desember 2023 pukul 23:00 UTC atau 06:00 WIB, melalui NOTAM B2573/23 NOTAMC B2559/23,” ujar Putu dalam siaran persnya.

Sebelumnya, erupsi Gunungapi Marapi telah berdampak pada lalu lintas penerbangan dari dan menuju Bandara BIM. Sebanyak 15 jadwal penerbangan yang terdiri dari 2 rute internasional dan 13 domestik terpaksa harus dibatalkan.

Abu vulkanik yang terlontar dari kawah Gunungapi Marapi diketahui terbawa angin hingga ke Kota Pariaman-Padang Pariaman, yang mana wilayah tersebut merupakan jalur pesawat untuk mengambil ancang-ancang jika hendak mendarat maupun lepas landas.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara BIM melaporkan bahwa terdapat abu vulkanik sebaran Gunungapi Marapi di Bandara BIM karena tertiup angin dengan kecepatan permukaan 05 knot pada pukul 12.00 UTC.

Atas dasar dan pertimbangan tersebut, maka pihak Otoritas Bandara VI wilayah Padang sempat menghentikan seluruh penerbangan sementara baik dari maupun yang akan menuju Bandara BIM, terhitung sejak pukul 16.00 sampai 22.00 WIB, demi alasan keamanan dan keselamatan.

Erupsi Gunungapi Marapi yang terjadi kemarin ditandai dengan keluarnya asap kawah berwarna putih-kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi mencapai 300-500 di atas puncak kawah. Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) mencatat letusan Gunungapi Marapi kali ini terekam dengan amplitudo 30 milimeter (mm) dalam durasi 85 detik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3180991/marapi-HLgx_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Warga Jangan Beraktivitas di Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement