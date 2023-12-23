Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD dan Hary Tanoe Silaturahmi dengan Kiyai di Probolinggo

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |21:06 WIB
Mahfud MD dan Hary Tanoe Silaturahmi dengan Kiyai di Probolinggo
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

PROBLINGGO - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertandang ke Probolinggo, untuk bertemu dengan pimpinan pondok pesantren di Probolinggo pada Sabtu (23/12/2023).

Dalam kegiatan itu, Mahfud MD bersama Hary Tanoesoedibjo melakukan silaturahmi bertemu dengan tokoh-tokoh pesantren sekota Probolinggo.

“Kami juga bertemu dengan beberapa orang profesional dari himpunan petani, angkutan, kemudian dari advokat dan sebagainya, semua berkumpul,” ujar Mahfud MD kepada media, Sabtu (23/12/2023).

Dalam silaturahmi itu, Mahfud MD menyampaikan Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan bangsa Indonesia. Ia dan Hary Tanoesoedibjo telah bersatu dan berjuang untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan demokratis.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hary Tanoe mahfud md Probolinggo
