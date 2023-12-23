Mahfud MD dan Hary Tanoe Silaturahmi dengan Kiyai di Probolinggo

PROBLINGGO - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertandang ke Probolinggo, untuk bertemu dengan pimpinan pondok pesantren di Probolinggo pada Sabtu (23/12/2023).

Dalam kegiatan itu, Mahfud MD bersama Hary Tanoesoedibjo melakukan silaturahmi bertemu dengan tokoh-tokoh pesantren sekota Probolinggo.

“Kami juga bertemu dengan beberapa orang profesional dari himpunan petani, angkutan, kemudian dari advokat dan sebagainya, semua berkumpul,” ujar Mahfud MD kepada media, Sabtu (23/12/2023).

Dalam silaturahmi itu, Mahfud MD menyampaikan Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan bangsa Indonesia. Ia dan Hary Tanoesoedibjo telah bersatu dan berjuang untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan demokratis.