Nelayan Indramayu Curhat soal Bajak Laut, Ganjar: Yang Matanya Satu Itu?

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membuka sesi diskusi bersama ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengelola pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Awalnya, capres yang didukung Partai Perindo itu bertanya kepada para nelayan yang hadir, apakah mereka memiliki keluhan ketika melaut.

Kemudian, salah satu nelayan bernama Amirudin pun mengadu bahwa ada yang ia takutkan ketika harus berbulan-bulan pergi melaut dan meninggalkan keluarga, yakni bajak laut. Mereka kerap mita uang, Kata Amir, untuk keamanan wilayah

"Amir, ada masalah gak?" tanya Ganjar ke Amir yang sudah berprofesi sebagai nelayan selama 10 tahun itu.

"Bajak laut risikonya," jawab Amir.

Sontak Ganjar Pranowo pun terkejut dan langsung mencairkan suasana dengan berkelakar.

"Oh bajak laut yang matanya satu itu pak?" kata Ganjar yang disambut tawa para nelayan.