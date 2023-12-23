Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nelayan Indramayu Curhat soal Bajak Laut, Ganjar: Yang Matanya Satu Itu?

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |11:25 WIB
Nelayan Indramayu Curhat soal Bajak Laut, Ganjar: Yang Matanya Satu Itu?
Ganjar dengarkan curhat nelayan Indramayu yang kerap dipalak bajak laut (Foto: MPI)
A
A
A

 

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membuka sesi diskusi bersama ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengelola pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Awalnya, capres yang didukung Partai Perindo itu bertanya kepada para nelayan yang hadir, apakah mereka memiliki keluhan ketika melaut.

Kemudian, salah satu nelayan bernama Amirudin pun mengadu bahwa ada yang ia takutkan ketika harus berbulan-bulan pergi melaut dan meninggalkan keluarga, yakni bajak laut. Mereka kerap mita uang, Kata Amir, untuk keamanan wilayah

"Amir, ada masalah gak?" tanya Ganjar ke Amir yang sudah berprofesi sebagai nelayan selama 10 tahun itu.

"Bajak laut risikonya," jawab Amir.

Sontak Ganjar Pranowo pun terkejut dan langsung mencairkan suasana dengan berkelakar.

"Oh bajak laut yang matanya satu itu pak?" kata Ganjar yang disambut tawa para nelayan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement