Lindungi Nelayan Indramayu, Ganjar Janji Sikat Bajak Laut!

INDRAMAYU - Calon Presiden (capres) nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, kunjungi tempat pelelangan ikan (TPI) Karang Song, Kabupaten Indramayu, Sabtu (23/12/2023).

Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan keluh kesah para nelayan, salah satunya soal adanya bajak laut. Menurut Ganjar, harus ada penegakan hukum untuk para bajak laut yang meresahkan nelayan saat mencari ikan.

"Ini lah tugas dari Kementerian Kelautan dari Angkatan Laut, bisa membantu nelayan kita. Seandainya menemukan seperti itu harus ada penegakan hukum," ungkap, Ganjar kepada MNC Portal Indonesia (MPI), usai bertemu dengan para nelayan.

Ganjar menegaskan, bajak laut itu termasuk ke dalam pungli. Karena itu, pihaknya akan membahas kasus tersebut agar para bajak laut tidak lagi berkeliaran ditengah lautan Indonesia.

"Itu termasuk pungli, itu yang masuk ke hitungan kita. Kita sikat ya," tegas dia.

Selain bajak laut, Ganjar mengungkapkan, masih banyaknya keluhan dari para nelayan terkait dengan perizinan hingga modal usaha.