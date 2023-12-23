Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lindungi Nelayan Indramayu, Ganjar Janji Sikat Bajak Laut!

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:05 WIB
Lindungi Nelayan Indramayu, Ganjar Janji Sikat Bajak Laut!
Ganjar Pranowo janji sikat bajak laut (Foto: MPI)
A
A
A

 

INDRAMAYU - Calon Presiden (capres) nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, kunjungi tempat pelelangan ikan (TPI) Karang Song, Kabupaten Indramayu, Sabtu (23/12/2023).

Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan keluh kesah para nelayan, salah satunya soal adanya bajak laut. Menurut Ganjar, harus ada penegakan hukum untuk para bajak laut yang meresahkan nelayan saat mencari ikan.

"Ini lah tugas dari Kementerian Kelautan dari Angkatan Laut, bisa membantu nelayan kita. Seandainya menemukan seperti itu harus ada penegakan hukum," ungkap, Ganjar kepada MNC Portal Indonesia (MPI), usai bertemu dengan para nelayan.

Ganjar menegaskan, bajak laut itu termasuk ke dalam pungli. Karena itu, pihaknya akan membahas kasus tersebut agar para bajak laut tidak lagi berkeliaran ditengah lautan Indonesia.

"Itu termasuk pungli, itu yang masuk ke hitungan kita. Kita sikat ya," tegas dia.

Selain bajak laut, Ganjar mengungkapkan, masih banyaknya keluhan dari para nelayan terkait dengan perizinan hingga modal usaha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement