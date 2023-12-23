Program KTP Sakti Ganjar Disambut Antusias Warga Majalengka

MAJALENGKA - Program KTP Sakti yang digagas oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan respons positif dari masyarakat Majalengka, Jawa Barat.

Saat tiba di Majalengka, Ganjar langsung bertemu dengan tokoh masyarakat di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka, Sabtu (23/12/2023). Di sana ia memaparkan program andalannya bagi masyarakat kecil, salah satunya yakni KTP Sakti.

"Kalo datanya bagus, satu data Indonesia bagus nanti digunakan untuk seluruh kebutuhan masyarakat maka insyallah tidak sulit," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, KTP Sakti adalah salah satu program gerak cepat bagi masyarakat. NNantinya, hanya dalam satu nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat sudah bisa terdata, apakah masuk dalam kategori mendapatkan bantuan atau tidak.

Sehingga, KTP Sakti akan mengintegrasikan bantuan sosial (Bansos) sepertu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Kartu Tani, dan Kartu Nelayan.

"Kalau kemudian kita kasih contoh itu alamat di sini, nama keluarga anaknya di sini. Bahkan ketawan juga kerjanya apa. Kalo petani punya lahan apa penggarap, kalo ini penggarap oh dia masuk kategori miskin atau tidak, kalo miskin dapat bantuan. Enggak usah ribet, maka mita terobos itu," ucapnya.