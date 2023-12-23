Meriah! Kedatangan Ganjar di Majalengka Disambut Ratusan Anak Muda Mainkan Musik Genteng

MAJALENGKA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo selalu berhasil memikat hati masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali kaum milenial dan generasi Z di Majalengka, Jawa Barat. Hal ini membuat mereka memberi sambutan luar biasa kala kedatangan Ganjar Pranowo ke daerahnya.

Musik genteng yang diinisiasi seniman muda Majalengka yang tergabung dalam Jatiwangi Art Factory tampil di halaman Hotel Fieris Kecamatan Kertajati, Majalengka, Sabtu (23/12/2023). Suara instrumen musik dari ratusan genteng atau keramik yang dipukul menggunakan mengiringi perjalanan Ganjar Pranowo ke arah panggung. Hal ini tidak biasa, penyambukan naik ke atas panggung seperti ini sangat unik dan luar biasa.

“Ini mungkin sambutan yang paling meriah bagi saya. Anak-anak muda dengan karya yang unik dan hanya satu-satunya ada di sini," kata Ganjar Pranowo.

Tidak hanya menerima sambutan istimewa tersebut. Melalui kesempatan ini, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga ikut mencob memainkan lat musik genteng tersebut. Hal ini membuat warga memberikan sorakan meriah untuk Ganjar Pranowo. Calon presiden RI ini turut langsung memainkan alat musik daerah. Hal ini mencerminkan dirinya pun turut serta dalam melestarikan alat musik daerah yang ada di Indonesia.

Sebagai informasi, genteng yang digunakan dalam kesempatan ini merupakan produk lokal dari desa Jatiwangi, Majalengka.

Herlin Nabila, salah seorang anggota Jatiwangi Art Factory menyatakan, biasanya musik ini ditampilkan tiga tahun sekali dalam festival. Namun, kali ini disuguhkan kepada Ganjar secara spesial. Selain dari anggota, pertunjukan kali ini diikuti ratusan orang dan tampil spontan.

“Ini spesial buat Pak Ganjar yang sudah datang ke Majalengka. Tadi ada sekitar 200an genteng yang dimainkan," kaya Herlin Nabila.