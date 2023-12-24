Misa Malam Natal, Yerry Tawalujan: Teraman dan Kondusif, Meski Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo, Efraim Yerry Tawalujan mengatakan misa malam Natal 2023 teraman dan kondusif, meski menjelang kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Hal itu disampaikan di sela ibadah misa malam Natal di GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023).

"Natal tahun ini, tahun 2023 bagi saya ini Natal yang teraman dan kondusif, sebab biasanya menjelang Pemilu itu tensinya rada naik, tapi sekarang bukan adem ayam, tetapi aman dan tentram dibuktikan dengan jemaat bisa beribadah di berbagai gereja di seluruh Indonesia," kata Yerry kepada wartawan di GPIB Paulus.

Ketum DPP Gerkindo itu menekankan, tidak hanya di momen perayaan Natal saja, umat Kristen ketika beribadah pasti mendoakan Pemilu 2024 berjalan lancar dan pemerintahan berjalan baik.

"Ketika umat Kristen beribadah bukan hanya saat Natal, tapi setiap ibadah gereja pasti mendoakan Pemilu yang lancar pemerintahan yang berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan beserta secara khusus doa dari jemaat kiranya tuhan yang menentukan pemimpin Indonesia ke depan yang dapat melanjutkan pembangunan selama ini," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)