Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Misa Malam Natal, Yerry Tawalujan: Teraman dan Kondusif, Meski Jelang Pemilu 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |23:00 WIB
Misa Malam Natal, Yerry Tawalujan: Teraman dan Kondusif, Meski Jelang Pemilu 2024
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo,Yerry Tawalujan. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo, Efraim Yerry Tawalujan mengatakan misa malam Natal 2023 teraman dan kondusif, meski menjelang kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Hal itu disampaikan di sela ibadah misa malam Natal di GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023).

"Natal tahun ini, tahun 2023 bagi saya ini Natal yang teraman dan kondusif, sebab biasanya menjelang Pemilu itu tensinya rada naik, tapi sekarang bukan adem ayam, tetapi aman dan tentram dibuktikan dengan jemaat bisa beribadah di berbagai gereja di seluruh Indonesia," kata Yerry kepada wartawan di GPIB Paulus.

Ketum DPP Gerkindo itu menekankan, tidak hanya di momen perayaan Natal saja, umat Kristen ketika beribadah pasti mendoakan Pemilu 2024 berjalan lancar dan pemerintahan berjalan baik.

"Ketika umat Kristen beribadah bukan hanya saat Natal, tapi setiap ibadah gereja pasti mendoakan Pemilu yang lancar pemerintahan yang berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan beserta secara khusus doa dari jemaat kiranya tuhan yang menentukan pemimpin Indonesia ke depan yang dapat melanjutkan pembangunan selama ini," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193730/prabowo_subianto-K2PC_large.jpg
Natal Nasional 2025, Prabowo: Semoga Membawa Kebaikan dan Kekuatan bagi Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191746/wagub_dki_jakarta_rano_karno-BrNi_large.jpg
Rano Karno Ungkap Natal 2025 di Jakarta Sangat Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191739/pramono_anung-4pNA_large.jpg
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688/polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement