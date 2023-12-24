Advertisement
HOME NEWS JATENG

Warga Solo Respons Positif Program KTP Sakti dan Internet Gratis Ganjar-Mahfud

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |12:42 WIB
Warga Solo Respons Positif Program KTP Sakti dan Internet Gratis Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

SOLO - Program KTP Sakti dan Internet Gratis yang diusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat respons positif dari masyarakat Solo, Jawa Tengah.

Capres berambut putih itu menceritakan tentang apresiasi masyarakat atas program KTP Sakti yang digagasnya bersama partai pengusung. Hal itu, kata Ganjar, terbukti saat dirinya melakukan blusukan ke Pasar Notoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ganjar pun bercerita bahwa dirinya dihampiri pedagang bernama Sri Mulyani yang bertanya soal salah satu program Ganjar, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.

"Ya, sebenernya masyarakat sudah mulai bertanya program. Saya senang, karena apa yang kita jelaskan berarti sampai ke masyarakat, tidak hanya bicara gimik, tapi orang mulai bertanya program, ‘Apa itu pak KTP Sakti atau kartu yang bisa mengintegrasikan seluruh data?," kata Ganjar.

"Terus gimana maksudnya kalau saya dapet bantuan macam-macam itu apa bedanya dengan kartu itu?" sambung Ganjar menceritakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang ia dapatkan saat bertemu masyarakat.

Halaman:
1 2
      
