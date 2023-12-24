Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Relawan Bagikan Voucher Internet di CFD Solo, Ganjar Pranowo: Saya Malah Enggak Tahu

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:55 WIB
Relawan Bagikan <i>Voucher</i> Internet di CFD Solo, Ganjar Pranowo: Saya Malah Enggak Tahu
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah relawan calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membagi-bagikan voucher internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa saat gelaran CFD Solo, Minggu (24/12/2023). Ribuan anak muda Solo begitu semringah mendapatkan voucher internet gratis itu.

"Ini voucher internet gratis dari Pak Ganjar ya. Pak Ganjar kan punya program internet cepat dan gratis untuk semua pelajar di Indonesia. Nanti kalau jadi presiden semua pelajar digratiskan internetnya biar bisa belajar dengan nyaman," ucap para relawan Ganjar sambil membagi-bagikan voucher internet gratis pada anak muda.

"Terima kasih Pak Ganjar. Internet gratisnya sangat bermanfaat buat kami," ucap mereka bebarengan sambil menunjukkan vouchernya.

Ganjar yang tidak tahu ada relawannya bagi-bagi voucher internet gratis justru terkejut ketika ada anak-anak muda menyampaikan terima kasih. Ia terlihat kebingungan namun tetap tersenyum dan melayani mereka bersalaman dan foto bersama.

"Bukan saya yang bagi-bagi, itu tadi dari relawan katanya. Saya malah nggak tahu ada yang bagi-bagi voucher internet gratis," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
