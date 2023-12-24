Mahfud MD Temui Sejumlah Tokoh di Probolinggo, Perkuat Basis Suara Tapal Kuda

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD terus bergerilya perkuat basis suara di Jawa Timur khususnya kawasan Tapal Kuda. Bersama Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Mahfud bertemu dengan pimpinan pondok pesantren dan sejumlah tokoh serta simpul elektoral di Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu (23/12).

Adapun pertemuan diawali dengan dialog, membedah berbagai problem dan tantangan masyarakat ke depan hingga mengerucut pada strategi merebut kemenangan di Jawa Timur.

BACA JUGA:

"Sebagai orang pesantren kita tahu kualitas pak Mahfud, ketegasan pak Mahfud. Untuk itu, perlu bagi kita orang-orang pesantren untuk memenangkan pak Mahfud dengan cara saling melengkapi, kompak bergerak dengan solid," kata Gus Faruq dari Pesantren Ummul Quro Probolinggo dalam keterangannya dikutip, Minggu (24/12/2023).