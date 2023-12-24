Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Temui Sejumlah Tokoh di Probolinggo, Perkuat Basis Suara Tapal Kuda

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:52 WIB
Mahfud MD Temui Sejumlah Tokoh di Probolinggo, Perkuat Basis Suara Tapal Kuda
Mahfud MD dan Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD terus bergerilya perkuat basis suara di Jawa Timur khususnya kawasan Tapal Kuda. Bersama Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Mahfud bertemu dengan pimpinan pondok pesantren dan sejumlah tokoh serta simpul elektoral di Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu (23/12).

Adapun pertemuan diawali dengan dialog, membedah berbagai problem dan tantangan masyarakat ke depan hingga mengerucut pada strategi merebut kemenangan di Jawa Timur.

 BACA JUGA:

"Sebagai orang pesantren kita tahu kualitas pak Mahfud, ketegasan pak Mahfud. Untuk itu, perlu bagi kita orang-orang pesantren untuk memenangkan pak Mahfud dengan cara saling melengkapi, kompak bergerak dengan solid," kata Gus Faruq dari Pesantren Ummul Quro Probolinggo dalam keterangannya dikutip, Minggu (24/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement