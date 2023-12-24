Tak Hanya Bicara Gimik, Masyarakat Mulai Tanya Program Ganjar-Mahfud

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa rencana programnya bersama Mahfud MD sudah sampai dan direspons baik oleh masyarakat.

Hal itu, kata Ganjar, terbukti saat dirinya melakukan blusukan ke Pasar Notoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Saat itu, Ganjar dihampiri pedagang bernama Sri Mulyani yang bertanya soal salah satu program Ganjar, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.

Ganjar pun menjelaskan bahwa KTP Sakti berguna untuk memperluas distribusi bantuan sosial (bansos) dan memperkuat sistem Satu Data Indonesia.

"Apa itu pak KTP Sakti atau kartu yang bisa mengintegrasikan seluruh data? Ya KTP biasa. Terus gimana maksudnya kalau saya dapet bantuan macem macem itu apa bedanya dengan kartu itu," kata Ganjar saat ditemui di lokasi.

"Loh kartu ini menyatukan semua, jadi berdasarkan nik kita akan bisa melihat profil semua orang sehingga bantuan bisa masuk dengan cara yang lebih gampang," sambungnya.