Perkuat Basis Suara di Tapal Kuda Jatim, Mahfud MD Bertemu Sejumlah Tokoh Probolinggo

PROBOLINGGO - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD terus bergerilya perkuat basis suara di Jawa Timur, khususnya di kawasan Tapal Kuda. Bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Mahfud bertemu dengan pimpinan pondok pesantren dan sejumlah tokoh serta simpul elektoral, di Kota Probolinggo.

Pertemuan diawali dengan dialog, membedah berbagai problem dan tantangan masyarakat ke depan hingga mengerucut pada strategi merebut kemenangan di Jawa Timur.

"Sebagai orang pesantren kita tahu kualitas pak Mahfud, ketegasan pak Mahfud. Untuk itu, perlu bagi kita orang-orang pesantren untuk memenangkan pak Mahfud dengan cara saling melengkapi, kompak bergerak dengan solid," ujar Gus Faruq dari Pesantren Ummul Quro, Probolinggo.

Mahfud MD, menurut Gus Faruq, adalah orang yang tulus, dan merupakan orang yang punya hubungan dekat dengan Presiden Gus Dur, "ini yang membeda dengan calon yang lain," tambah Gus Faruq.

Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang unggul dan lebih baik.