Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perkuat Basis Suara di Tapal Kuda Jatim, Mahfud MD Bertemu Sejumlah Tokoh Probolinggo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:49 WIB
Perkuat Basis Suara di Tapal Kuda Jatim, Mahfud MD Bertemu Sejumlah Tokoh Probolinggo
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

PROBOLINGGO - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD terus bergerilya perkuat basis suara di Jawa Timur, khususnya di kawasan Tapal Kuda. Bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Mahfud bertemu dengan pimpinan pondok pesantren dan sejumlah tokoh serta simpul elektoral, di Kota Probolinggo.

Pertemuan diawali dengan dialog, membedah berbagai problem dan tantangan masyarakat ke depan hingga mengerucut pada strategi merebut kemenangan di Jawa Timur.

"Sebagai orang pesantren kita tahu kualitas pak Mahfud, ketegasan pak Mahfud. Untuk itu, perlu bagi kita orang-orang pesantren untuk memenangkan pak Mahfud dengan cara saling melengkapi, kompak bergerak dengan solid," ujar Gus Faruq dari Pesantren Ummul Quro, Probolinggo.

Mahfud MD, menurut Gus Faruq, adalah orang yang tulus, dan merupakan orang yang punya hubungan dekat dengan Presiden Gus Dur, "ini yang membeda dengan calon yang lain," tambah Gus Faruq.

Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang unggul dan lebih baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement