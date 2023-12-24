Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Cara Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Petani di Malang Tingkatkan Hasil Pertanian

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:46 WIB
Cara Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Petani di Malang Tingkatkan Hasil Pertanian
Relawan Ganjar-Mahfud memberikan pelatihan untuk petani di Malang. (Foto: Dok Ist)
MALANG - Pelatihan pembuatan larutan mikroba Jadam Microbial Solution (JMS) yang diselenggarakan oleh alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair) berjejaring dalam relawan Ganjar Creasi (G-Creasi) membawa optimisme para petani akan meningkatnya hasil pertanian.

Pendukung capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini mengadakan kegiatan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (23/12/23). Adapun G-Creasi menghadirkan praktisi pertanian Gilang Ady Permana sebagai pemateri.

Rudy (46) salah satu petani Holtikultura mengatakan edukasi seputar inovasi pertanian seperti JMS ini memang diperlukan untuk menstimulan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya.

JMS merupakan larutan yang berisi jutaan mikroorganisme yang dapat membantu proses penyuburan media tanam, yakni tanah. Bila kesehatan dan keseimbangan tanah baik maka akan berdampak pula pada pertumbuhan akar tanaman.

"Kami seneng ketika ada seperti ini bisa membawa pencerahan kepada petani-petani kita supaya tidak fokus pada kimia, jadi untuk memulihkan tanah kami, yang awalnya sudah terlalu banyak kimia yang masuk hari ini mungkin bisa membantu kami belajar tentang apa itu bahan-bahan organik seperti itu," ucap Rudy.

Rudy mengatakan bahwa mayoritas warga Desa Sanankerto bermata pencaharian sebagai petani. Berbagai komoditas pertanian yang ditanam di antaranya tanaman sayur-sayuran, cabai, dan lain sebagainya.

Menurut Rudy, para petani sudah harus mengurangi penggunaan pupuk kimia pada tanaman dan lahan perkebunan. Ketergantungan pupuk kimia memang dianggap memberikan hasil yang lebih cepat.

Namun, ternyata penggunaan produk kimia secara sustainable dapat mengganggu kondisi tanaman dan lingkungan, seperti rentan terhadap penyakit maupun hama.

Pengaplikasian JMS yang dilakukan pra atau sebelum menanam, lanjut Rudy, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sehingga hasilnya melimpah.

Koordinator Wilayah G-Creasi Jawa Timur, Ilham Hasan menyebut akan membuka kesempatan bagi para petani yang ingin mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan.

