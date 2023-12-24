Ganjar Pranowo Singgung Pentingnya Lestarikan Kebudayaan, Salah Satunya Pencak Silat

KARANGANYAR - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung soal pentingnya melestarikan kebudayaan, salah satunya adalah bela diri pencak silat.

Hal itu diungkap Ganjar saat menghadiri deklarasi Jaringan Pencak Silat Nusantara (JPSN) untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Awalnya, Ganjar Pranowo mengatakan sebuah bangsa harus punya kebudayaan, punya kepribadian.

"Inilah pekerjaan kita semua untuk membangun seni dan kebudayaan itu, termasuk di dalamnya ada pencak silat, yang punya nuansa seni tinggi, filosofinya tinggi, bisa untuk bela diri, bisa juga untuk olah raga," katanya di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (24/12/2023).

Ganjar membayangkan jika ragam seni dan kebudayaan yang ada di Indonesia bisa dikemas dalam seni pertunjukan yang baik dan menarik, agar bisa dinikmati seluruh dunia. Dari situ, akan muncul prestasi-prestasi, bahkan di tingkat dunia.

"Salah satunya silat, sudah mulai dipentaskan di banyak event olah raga di kelas dunia. Ini yang harus terus kita siapkan," ucapnya.