HOME NEWS JATIM

HT-Mahfud MD Bersilaturahmi dengan Ponpes, Organisasi dan Tokoh Probolinggo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:25 WIB
HT-Mahfud MD Bersilaturahmi dengan Ponpes, Organisasi dan Tokoh Probolinggo
Hary Tanoesoedibjo dan Mahfud MD di Probolinggo. (Foto: MPI)
A
A
A

PROBOLINGGO - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama cawapres Mahfud MD bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes, organisasi dan tokoh masyarakat di kota dan Kabupaten Probolinggo, Sabtu (23/12/2023).

“Bersama Cawapres Prof Mahfud MD bertemu dengan pimpinan Ponpes, organisasi dan tokoh masyarakat di Kota dan Kab Probolinggo. Dalam pertemuan ini sepakat untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

Adapun pertemuan diawali dengan dialog, membedah berbagai problem dan tantangan masyarakat ke depan hingga mengerucut pada strategi merebut kemenangan di Jawa Timur.

Mahfud MD menegaskan Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang unggul dan lebih baik.

"Kita bertemu dengan beberapa tokoh, seperti pimpinan pesantren, perwakilan petani, advokat dan berbagai organisasi profesi yang lain. Mereka setuju untuk bekerja sama dengan kita untuk memperkuat jaringan-jaringan memenangkan Ganjar-Mahfud,” ucap Mahfud  

(Qur'anul Hidayat)

      
