Mahfud MD Ajak Masyarakat Probolinggo Gunakan Hak Pilihnya Sesuai Hati Nurani

Mahfud MD saat menghadiri acara sholawat persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur. (MPI)

PROBOLINGGO - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, mengajak masyarakat Probolinggo untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani pada pada Pilpres 2024.

Mahfud menyampaikan hal itu saat acara Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar di Lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023) malam.

"Pada akhirnya, yang lebih penting dari itu semua, saudara sekalian nanti tanggal 14 Februari itu memilih calon presiden dan calon wakil presiden untuk tahun 2024-2029," kata Mahfud mengajak ratusan warga yang menghadiri sholawatan.

Mahfud meminta masyarakat tak berspekulasi dalam memilih calon pemimpin. Itu karena kondisi Indonesia di masa depan ditentukan suara rakyat dari bilik suara di tempat pemungutan suara (TPS).

"Jangan dispekulasikan pemilihan. Jangan tertipu oleh jargon-jargon," ujarnya.