Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Misi Partai Perindo Hadirkan Kesejahteraan di Masyarakat

JAKARTA – Partai Perindo terus berusaha menghadirkan kesejahteraan di masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menghadiri bazaar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Tangerang Selatan, Banten.

“Melayani masyarakat di bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Tangerang Selatan, Banten. Perjuangan Partai Perindo adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

Indonesia hanya bisa cepat maju, HT menegaskan, kalau rakyat kecil cepat naik kelas. “Jadi ketimpangan sosial, ketimpangan kesejahteraan itu harus dikurangi. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Partai Perindo berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan di masyarakat. “Kalau kami bisa duduk di dewan, banyak kader-kader jadi anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kota atau Kabupaten maka perjuangan Partai Perindo akan maksimal untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil,”pungkas.

