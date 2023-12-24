Hary Tanoe: Sholawat Pemersatu di Tengah Perbedaan Pilihan Politik

PROBOLINGGO – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan komitmen Partai Perindo. Hal itu kembali diucapkan HT pada acara Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di Kab. Probolinggo, Jawa Timur, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023).

HT berjanji bahwa Perindo akan selalu menjadi partai yang memperjuangkan untuk rakyat kecil demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Sholawat Persatuan Indonesia dihadiri puluhan ribu massa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dihadiri oleh Cawapres Prof. Dr. Mahfud MD dengan tausiyah oleh TGB M. Zainul Majdi. Sholawat merupakan salah satu alat pemersatu di tengah perbedaan pilihan politik, sesuai dengan nama Partai Perindo - Persatuan Indonesia,” ujar HT ujar HT pada laman Instagram miliknya.

HT menyebut, Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar di Probolinggo kali ini tidak kalah meriah saat digelar di Sidoarjo awal bulan lalu. Ucapan banyak terima kasih disampaikan atas kehadiran masyarakat hingga acara berlangsung meriah.

“Temanya adalah Sholawat Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena melalui sholawatan begini kita boleh beda. Mungkin dulu 2019 nyoblos partai A, B, C, atau nanti ya kan. Tapi begitu sholawatan semua bisa satu, adem, tenang," kata HT.

(Qur'anul Hidayat)