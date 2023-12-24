Advertisement
HOME NEWS JABAR

Momen Ganjar Kasih Tanda Tangan di Helm Pendukungnya

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:17 WIB
Momen Ganjar Kasih Tanda Tangan di Helm Pendukungnya
Ganjar Pranowo di Majalengka. (Foto: Dok Ist)
MAJALENGKA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui anak muda dan influencer lokal Majalengka di Hotel Fieris Kertajati, Majalengka, Sabtu (23/12/2023).

Di tengah-tengah kegiatannya, Ganjar sempat menandatangani helm milik salah satu pendukungnya. Helm tersebut berwarna putih dengan logi nomor 3 dan bertuliskan Ganjar-Mahfud.

Bahkan, momen unik lain juga sempat terjadi. Yakni saat Ganjar Pranowo disambut meriah dengan kesenian rampak genteng. Capres yang didukung Partai Perindo itu juga ikut terlibat dalam formasi rampak genteng.

Ganjar terlihat diberikan satu genteng dan kayu yang menjadi alat pukul yang mengeluarkan ritme. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Ganjar kompak mengikuti ketukan rampak genteng.

Setelah selesai, Ganjar mengungkap bahwa ini merupakan kali pertama ia mendapatkan sambutan meriah.

"Rampak genteng ini sebuah sambutan sekaligus sesuatu yang paling meriah yang pernah saya rasakan selama saya keliling Indonesia," kata Ganjar dalam sambutannya.

"Ini cara menyambut dengan penuh kegembiraan, nuansa kreativitas dan tentu ada musik di sana, semua terlibat, ikut memukul, ikut berdendang," sambungnya.

Ganjar mengatakan, ia bisa merasakan kehangatan yang luar biasa dalam sambutan milenial dan influencer lokal tersebut.

Halaman:
1 2
      
