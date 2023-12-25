Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi Pagi Ini, PVMBG: Letusan 800 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:39 WIB
Gunung Marapi Erupsi Pagi Ini, PVMBG: Letusan 800 Meter di Atas Puncak
Gunung Marapi erupsi (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Marapi kembali mengalami erupsi pagi ini, Senin (25/12/2023) pukul 06.26. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat kolom letusan teramati kurang lebih 800 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Marapi terletak di Kabupaten atau Kota Agam, Batusangkar, Sumatera Barat dengan posisi geografis di Latitude -0.381°LU, Longitude 100.473°BT dan memiliki ketinggian 2891 mdpl.

“Terjadi erupsi G. Marapi pada hari Senin, 25 Desember 2023, pukul 06:26 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 3691 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Ahmad Rifandi dalam keterangan resminya.

Ahmad melaporkan gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. Teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal tinggi sekitar 750 meter dari puncak. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah timur laut dan timur.

Sementara itu, cuaca di sekitar gunung api berawan hingga hujan, angin lemah ke arah timur laut dan timur. Suhu udara sekitar 20.3-25.1°C. Kelembaban 74.9-90.7%. Tekanan udara 682.3-683.6 mmHg. Intensitas curah hujan 10.17 mm per hari.

“Masyarakat disekitar Gunung Api Marapi dan pengunjung, wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Api Marapi pada radius 3 Km dari kawah, puncak,” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
