Caleg Perindo Sinde Puspita Prihatin Kondisi Korban Gunung Marapi, Mereka Selamat Tapi Sangat Trauma

TANAH DATAR - Korban erupsi Gunung Marapi yang selamat saat kejadian terlihat sangat trauma, sering melamun, hal itu dikatakan SInde Puspita Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Barat I Partai Perindo saat mengunjungi korban yang selamat di Batusangkar Tanah Datar, Minggu (24/12/2023).

Korban yang dikunjungi itu adalah Muhammad Fadli dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang, mereka semuanya berjumlah 16 orang dan 9 orang meninggal dunia terakhir korban yang meninggal itu adalah Zhafirah Zahrim Febrina Ife yang sempat viral. Korban Ife ini meninggal setelah 13 hari dirawat di RSUP M. Djamil Padang karena mengalami luka bakar yang cukup parah.

Kata Sinde, saat mengobrol dengan orang tua, dia (Fadly) merasa bersalah atas kejadian tersebut dan sering melamun. “Dia merasa bersalah atas kejadian ini ada rasa trauma dan sering melamun, itu yang kita dapat saat mengobrol dengan orang tuanya,” kata Caleg Partai Perindo yang partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.