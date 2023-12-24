Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Sinde Puspita Prihatin Kondisi Korban Gunung Marapi, Mereka Selamat Tapi Sangat Trauma

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:11 WIB
Caleg Perindo Sinde Puspita Prihatin Kondisi Korban Gunung Marapi, Mereka Selamat Tapi Sangat Trauma
A
A
A

TANAH DATAR - Korban erupsi Gunung Marapi yang selamat saat kejadian terlihat sangat trauma, sering melamun, hal itu dikatakan SInde Puspita Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Barat I Partai Perindo saat mengunjungi korban yang selamat di Batusangkar Tanah Datar, Minggu (24/12/2023).

Korban yang dikunjungi itu adalah Muhammad Fadli dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang, mereka semuanya berjumlah 16 orang dan 9 orang meninggal dunia terakhir korban yang meninggal itu adalah Zhafirah Zahrim Febrina Ife yang sempat viral. Korban Ife ini meninggal setelah 13 hari dirawat di RSUP M. Djamil Padang karena mengalami luka bakar yang cukup parah.

Kata Sinde, saat mengobrol dengan orang tua, dia (Fadly) merasa bersalah atas kejadian tersebut dan sering melamun. “Dia merasa bersalah atas kejadian ini ada rasa trauma dan sering melamun, itu yang kita dapat saat mengobrol dengan orang tuanya,” kata Caleg Partai Perindo yang partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement