Gelar Bazar Murah di Kalideres Jakbar, Caleg Perindo: Demi Wujudkan Indonesia Sejahtera

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Hendi Wargianto menggelar bazar murah di Lapangan RT 06 RW 03 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (24/12/2023).

Hendi menjelaskan kegiatan bazar murah ini bertujuan demi mewujudkan Indonesia Sejahtera. Hal itu sesuai dengan komitmen Partai Perindo. Ia mengatakan, dengan membayar Rp5000 warga sudah mendapatkan minyak goreng.

“Jadi kegiatan hari ini Perindo turun untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. Jadi kami concern pada masyarakat sekitar dan kami buka bazar murah, bazar minyak goreng jadi warga menebus sebesar Rp5000 sudah mendapatkan minyak goreng yang murah,” kata Hendi saat ditemui, Minggu.

Hendi bersyukur kegiatan bazar murah disambut antusias oleh masyarakat di kawasan tersebut. Dengan begitu, ia berharap nantinya Perindo bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi.

“Ya kami berhadap Perindo bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan untuk mendapatkan bazar murah seperti ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menyebutkan selain menggelar bazar murah pihaknya juga bakal menggelar sunatan massal bagi sejumlah anak yatim.

“Kami akan melakukan sunatan massal untuk beberapa anak yatim dan kami juga akan mengadakan di beberapa RT dan RW. Nah itu akan kami lakukan secara serentak,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)