Terima Sembako Murah dan KTA Asuransi Gratis dari Perindo, Warga Tebet Jaksel: Lanjutkan!

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra sosialisasikan KTA Asuransi dan bagi sembako murah di RW 5 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (24/12/2023) siang. Kegiatan tersebut turut dihadiri ratusan emak-emak.

Maesaroh salah satu emak-emak penerima bantuan sembako murah dan KTA Asuransi berharap agar terus dilanjutkan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Bagus sekali, perlu dilanjutkan. Harapannya biar lebih baik lagi deh terus dilanjutkan dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata Maesaroh.

Sementara itu, Rina emak-emak lainnya bersyukur telah mendapat bantuan sembako murah dan KTA Asuransi. Ia turut mendoakan agar dapat terpilih dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang.

"Alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan seperti ini (sembako murah) mudah mudahan bisa terpilih. Lanjutin lah supaya masyarakat lebih baik lagi," ujarnya.