Caleg Partai Perindo Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah, Warga Doakan Menang

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5 dari Partai Perindo, Muhammad Sopiyan menggelar bazar murah di Jalan Gendang, RT003/01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2023). Ratusan paket sembako pun disediakan dan bisa ditebus dengan Rp10 ribu yang mendapatkan beras dan minyak goreng.

Salah satu warga setempat, Soimah mengapresiasi apa yang dilakukan politisi Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Ia berharap, kegiatan tersebut rutin dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat ditengah tingginya harga bahan pokok.

"Pengin ada kegiatan ini terus," kata Soimah di lokasi.

Tidak lupa, Soimah pun mendoakan Sopiyan untuk terpilih menjadi anggota legislatif DKI Jakarta. Dan berharap, kegiatan seperti ini akan konsisten dilaksanakan.

"Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan menang," ujar Soimah mendoakan Sopiyan.

Sebelumnya, bazar murah yang diadakan caleg Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- pun diserbu masyarakat.