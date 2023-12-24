Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah, Warga Doakan Menang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |18:30 WIB
Caleg Partai Perindo Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah, Warga Doakan Menang
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5 dari Partai Perindo, Muhammad Sopiyan menggelar bazar murah di Jalan Gendang, RT003/01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2023). Ratusan paket sembako pun disediakan dan bisa ditebus dengan Rp10 ribu yang mendapatkan beras dan minyak goreng.

Salah satu warga setempat, Soimah mengapresiasi apa yang dilakukan politisi Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Ia berharap, kegiatan tersebut rutin dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat ditengah tingginya harga bahan pokok.

"Pengin ada kegiatan ini terus," kata Soimah di lokasi.

Tidak lupa, Soimah pun mendoakan Sopiyan untuk terpilih menjadi anggota legislatif DKI Jakarta. Dan berharap, kegiatan seperti ini akan konsisten dilaksanakan.

"Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan menang," ujar Soimah mendoakan Sopiyan.

Sebelumnya, bazar murah yang diadakan caleg Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- pun diserbu masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement