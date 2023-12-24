Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoesoedibjo: Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Kepentingan Rakyat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |17:26 WIB
Hary Tanoesoedibjo: Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Kepentingan Rakyat
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
SIDOARJOPartai Perindo yang mengusung misi menciptakan kesejahteraan di masyarakat berjanji akan mewujudkan hal tersebut dengan terpilihnya para caleg mereka.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 23 Desember 2023.

“Saya di sini bersama Pak Anang Iskandar sebagai Caleg DPR RI Dapil Jatim I, yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo, yang juga Dapilnya Ibu Angela Tanoesoedibjo bersama tandem-tandem mereka,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

HT menegaskan sebagai sebagai Ketum Partai Perindo dirinya memastikan kalau perwakilan Perindo dipilih oleh rakyat, termasuk warga Sidoarjo, dia akan merealisasikan janjinya.

“Caleg-caleg kami duduk di dewan sebagai wakil rakyat, mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo,” imbuhnya.

"Partai Perindo pada prinsipnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan agar kesejahteraannya meningkat.”

(Fakhrizal Fakhri )

      
