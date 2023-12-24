Hary Tanoesoedibjo: Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Kepentingan Rakyat

SIDOARJO – Partai Perindo yang mengusung misi menciptakan kesejahteraan di masyarakat berjanji akan mewujudkan hal tersebut dengan terpilihnya para caleg mereka.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 23 Desember 2023.

“Saya di sini bersama Pak Anang Iskandar sebagai Caleg DPR RI Dapil Jatim I, yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo, yang juga Dapilnya Ibu Angela Tanoesoedibjo bersama tandem-tandem mereka,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Misi Partai Perindo Hadirkan Kesejahteraan di Masyarakat

HT menegaskan sebagai sebagai Ketum Partai Perindo dirinya memastikan kalau perwakilan Perindo dipilih oleh rakyat, termasuk warga Sidoarjo, dia akan merealisasikan janjinya.

“Caleg-caleg kami duduk di dewan sebagai wakil rakyat, mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo,” imbuhnya.

BACA JUGA: Hary Tanoe Tegaskan Misi Partai Perindo

"Partai Perindo pada prinsipnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan agar kesejahteraannya meningkat.”

(Fakhrizal Fakhri )