Ganjar Pulang Kampung di Tengah Kegiatan Kampanye di Jawa Tengah

KARANGANYAR - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halamannya di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (25/12/2023).

Diketahui Ganjar sedang melakukan serangkaian kegiatan kampanye di wilayah Jawa Tengah. Namun, tepat di tanggal merah, Ganjar sengaja meliburkan diri dan menikmati udara sejuk di rumah masa kecilnya.

MNC Portal diajak berkeliling rumah Ganjar, mulai dari halaman depan Ganjar menjelaskan bahwa dirinya lahir di rumah ini. Namun, saat ini sudah banyak perubahan, bangunannya sudah direnovasi.

"Saya katanya lahir di sini, saya lahir di rumah ini sampai kira-kira kelas 5 SD (Sekolah Dasar) tapi dulu ini rumah kontrakan. Terus bapak ibu nabung untuk beli rumah, pindahnya kira-kira dari sini mungkin sekitar 200 meter," katanya.

Ganjar kecil senang sekali berkebun, ia menanam beberapa buah yang ketika panen akan dibagikan ke tetangganya. Namun ada juga yang memang membeli hasil panen keluarga Ganjar.

"Beli rumah di sana terus kita besar di sana berkebun di sana tumbuh besar di sana sampai kelas lima SD terus pindah sebentar ke karanganyar terus pindah ke kutoarjo itulah perjalanannya," ucapnya.

"Karena di belakang rumah dulu ada kebun gitu, ditanam sesuai dengan musim nya. Nanam jagung, nanam singkong, dan kalau panen pasti tetangga eh panen, ini ambil ambil. Panen jeruk, panen apel, apel juag banyak. Kalau pisang harian, jadi pisangnya banyak, 'bu pisangnya dibeli ya'. Saya sambil masak 'iya' nanti duit nya datang gitu. Buat jajan bu gitu," tuturnya.