INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Relawan Ganjar-Mahfud Gotong Royong Bangun Jalan Umum untuk Warga di Boyolali

Awaludin , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:50 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Gotong Royong Bangun Jalan Umum untuk Warga di Boyolali
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
BOYOLALI - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Jawa Tengah (Jateng) melakukan aksi gotong royong untuk membangun jalan umum untuk warga di Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jateng.

Para pendukung Ganjar Pranowo ini juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung pembangunan tersebut. Mulai dari pasir, semen, dan kerikil.

Koordinator Wilayah SDG Jateng, Gus Mukti mengatakan bahwa aksi yang terlaksana pada Senin (25/12) tersebut penting dilakukan untuk perkembangan wilayah masyarakat desa.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian relawan SDG terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

"Dengan gotong royong ini, kami ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kami berharap, semangat gotong royong ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jawa Tengah," ujar Gus Mukti dalam keterangannya, Senin (25/12/2023).

Proses pembangunan jalan umum melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan pemuda hingga tokoh agama. Mereka ersatu padu guna memastikan keberhasilan proyek ini.

Bukan hanya membangun jalan, relawan juga turut melakukan pembenahan drainase, peningkatan kualitas jalan, serta penataan taman di sepanjang jalan tersebut.

