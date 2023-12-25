Ganjar Tegaskan Kunci Dukungan Ada di Akar Rumput

SRAGEN - Dalam lawatannya ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo terus melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD), TPC, caleg dan relawan. Hal itu dilakukan untuk mengunci dukungan rakyat Jawa Tengah untuk paslon Ganjar-Mahfud.

Ganjar meyakini, dukungan dan solidaritas yang telah terbentuk dari berbagai kalangan terutama akar rumput menjadi modal dan amunisi yang penting untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar usai berkonsolidasi bersama TPD, TPC, caleg dan relawan se-Kabupaten Karanganyar di Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

BACA JUGA:

"Jadi ada partai pengusung dengan relawan mereka sudah kompak. Bahkan beberapa di antaranya sudah membagi tempat sehingga masing-masing sudah ada targetnya," ujar Ganjar, Minggu (24/12/2023).

Sebelum ke Sragen, Ganjar telah berkeliling ke Magelang, Temanggung dan Wonosobo. Sebelum ke Sragen, Ganjar juga telah menemui tim pemenangan di Solo dan Karanganyar.

Untuk Solo Raya dan Sragen, Ganjar meyakini soliditas dukungan yang terbentuk dari relawan seluruh partai koalisi pendukung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo semakin menguat.

BACA JUGA:

Ganjar Dicurhati Guru Honorer, Pastikan Kesejahteraan Harus Jadi Prioritas Negara

"Kalau di Sragen, Solo Raya insya Allah solid, kita mau memastikan saja karena konsolidasinya sebelum saya datang mereka sudah bekerja," kata Ganjar.

Capres berambut putih itu juga telah memberikan arahan kepada seluruh pendukungnya untuk mulai mempersiapkan teknis pemilihan.

Bahkan Ganjar juga menyerukan untuk menjaga TPS agar terhindar dari tindak kecurangan dan intimidatif menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

"Bahkan sampai target individu. Umpama dari caleg, mesti menargetkan berapa dan ini mesti relate dengan hasilnya berapa. Peta besarnya sudah ada, pengalaman setidaknya di 2019 sudah pernah kita lakukan," jelas Ganjar.

Selama ini, Jawa Tengah dikenal sebagai kandangnya banteng. Lalu terkait adanya ancaman beralihnya dukungan rakyat Jawa Tengah ke paslon lain, Ganjar mengaku tidak khawatir.