HOME NEWS JATENG

Kala Alam Ganjar Main Basket di Hetero Space Purwokerto

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:59 WIB
Kala Alam Ganjar Main Basket di Hetero Space Purwokerto
Alam Ganjar main bola basket di Hetero Space Purwokerto (foto: dok ist)
A
A
A

BANYUMAS - Alam Ganjar mengunjungi salah satu creative hub, yakni Hatero Space yang berada di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (25/12/2023).

Memiliki orang tua yang asli dari Purbalingga yang dekat dengan Purwokerto, Alam sendiri merasa wilayah tersebut tidak asing baginya sehingga cocok untuk menikmati hari liburnya.

"Ini sambil liburan juga, kebetulan aku asli Purbalingga, jadi hampir tiap tahun aku pulang dan main ke sini. Purwokerto ini menurutku tempat paling nyaman dan Alun-Alun Purwokerto jadi salah satu tempat paling sentimental buatku," kata Alam.

Di Hetero Space tersebut, Alam terlihat mengunjungi beberapa area yang baru diresmikan selama satu tahun yang lalu oleh Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 - 2023 Ganjar Pranowo.

Terdapat berbagai fasilitas di dalamnya seperti Komunal Area, Private Office, Meeting Room, Refreshing Room, Galeri UMKM, Studio, Front Desk, Team Space, Maker Space Packaging dan Lapangan Basket.

Alam pun sempat mencoba beberapa kegiatan di tempat tersebut, salah satunya bermain basket bersama komunitas yang pada saat itu sedang berlatih. Alam tampak berbincang dan melakukan battle dengan salah seorang laki-laki yang sedang berlatih.

