14 Ribu Kendaraan Terpantau Keluar Jawa Timur di Libur Natal

KOTA BATU - Arus lalu lintas beberapa wilayah di Jawa Timur di Hari Natal terpantau cukup landai. Pasalnya Satuan Tugas (Satgas) Opsda Operasi Lilin Semeru Polda Jawa Timur telah mengecek beberapa wilayah melalui jalur udara.

Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin mengungkapkan, bila sepanjang hari Senin ini pengecekan arus lalu lintas dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga ke Kota Batu, terpantau cukup lamdai. Beberapa titik yang sebelumnya sempat terjadi kemacetan lalu lintas mulai menurun pantauan dari udara.

"Kami telah memantau perjalanan arus lalu lintas mulai dari perbatasan Jawa Tengah, sampai dengan ke Kota Batu. Kita mulai melintasi rute dari Mojokerto, Madiun, Ngawi hingga Batu. Pantauan kami hari ini, arus lalu lintas di akses tol cukup landai, dengan data per hari ini sudah mulai terjadi penurunan," ucap Komarudin, saat ditemui di Kota Batu, pada Senin sore (25/12/2023).

Dirinya menyatakan, sepanjang hari Senin atau di momen Natal ini arus lalu lintas (lalin) terjadi penurunan dibandingkan hari Minggu kemarin (24/12/2023). Dimana 3.870 kendaraan dilaporkan masuk Jawa Timur dari sejumlah wilayah baik Jawa Tengah dan Bali.

"Berbanding terbalik dengan yang keluar, yang keluar, cukup tinggi, di 14 ribu. Artinya kita dapat menggambarkan, prediksi kami akan gelombang pertama yang kita anggap ini gelombang pertama libur Natal, nanti ada gelombang kedua libur tahun baru," jelasnya.

Dimana puncak arus mudik di gelombang pertama terjadi pada Minggu kemarin secara keseluruhan di beberapa daerah di Jawa Timur. Sedangkan hari Senin ini disebut Komaruddin menjadi puncak dari arus kendaraan yang keluar dari Jawa Timur.

"Untuk gelombang pertama. Hari ini menjadi puncak, tercatat dari data kendaraan yang keluar masuk ke wilayah Jawa Timur, ini lebih banyak yang keluar. Hari ini, dimungkinkan ini menjadi puncak," bebernya.