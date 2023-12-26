Alexei Navalny Ditemukan Hidup dan Ditahan di Penjara Terberat Rusia, Dijuluki Serigala Kutub

Kritikus Kremlin Alexei Navalny ditemukan hidup dan ditahan di penjara terberat di Rusia yang dijuluki {Serigala Kutub} (Foto: Reuters)

RUSIA - Kritikus Kremlin Alexei Navalny ditemukan masih hidup dan ditahan di koloni penjara di Siberia.

“Kami menemukan Alexei Navalny,” terang juru bicara Kira Yarmysh pada 25 Desember lalu, seraya menambahkan bahwa dia sekarang berada di Rusia utara.

Timnya tidak melakukan kontak dengannya sejak 6 Desember, setelah dia dipindahkan dari penjara sebelumnya.

Navalny, yang dianggap sebagai salah satu penentang utama Vladimir Putin, telah dipenjara sejak 2021.

"Pengacaranya menemuinya hari ini. Alexei baik-baik saja," tulis Yarmysh di aplikasi pesan Telegram.

Dia mengatakan dia telah dipindahkan ke koloni hukuman IK-3 di Kharp di Distrik Otonomi Yamalo-Nenets, di Rusia utara.

Dia sebelumnya ditahan di Melekhovo, 235 km (145 mil) timur Moskow.

Amerika mengatakan bahwa meskipun mereka menyambut baik laporan bahwa Navalny telah ditemukan, namun mereka tetap “sangat prihatin” mengenai kesejahteraan dan kondisi penahanannya.

Penjara baru, yang dijuluki koloni "Serigala Kutub", dianggap sebagai salah satu penjara terberat di Rusia. Sebagian besar tahanan yang ditahan di sana telah dihukum karena kejahatan berat.

Yarmysh mengatakan pihak berwenang Rusia bermaksud mengisolasi Navalny dan "berusaha membuat hidupnya senyaman mungkin".