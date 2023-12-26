Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Kelompok Bandit di Nigeria Tewaskan Setidaknya 160 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:11 WIB
Serangan Kelompok Bandit di Nigeria Tewaskan Setidaknya 160 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

ABUJA - Pemerintah lokal di negara bagian Plateau, Nigeria, pada Senin (25/12/2023), mengatakan setidaknya 160 orang tewas dalam serangkaian serangan kelompok bersenjata ke beberapa desa.

 BACA JUGA:

Jumlah korban tersebut menandai peningkatan tajam dari angka awal yang dilaporkan oleh pihak militer pada Minggu (24/12/2023) malam. Pihak militer awalnya melaporkan 16 orang tewas dalam serangan di wilayah yang selama beberapa tahun terakhir ini telah dilanda ketegangan agama dan etnis.

Kepala pemerintahan lokal di Bokkos, Plateau, Monday Kassah, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP, “sebanyak 113 orang dipastikan tewas ketika terjadi serangan pada Sabtu (23/12/2023) yang terus berlanjut hingga Senin dini hari.”

Kelompok-kelompok militer, yang oleh warga lokal disebut “bandit,” telah melancarkan serangan yang “terkoordinasi dengan baik” di “setidaknya 20 komunitas berbeda.” Mereka juga membakar sejumlah rumah, tambah Kassah sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

“Kami menemukan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka,” yang dipindahkan ke rumah sakit di Bokkos, Jos dan Barkin Ladi, ujarnya.

Palang Merah setempat melaporkan 104 korban tewas di 18 desa di Bokkos. Anggota parlemen negara bagian itu, Dickson Chollom, mengatakan 50 orang lainnya juga dilaporkan tewas di kawasan Barkin Ladi. Chollom mengutuk serangan itu dan meninta pasukan keamanan bertindak cepat.

Halaman:
1 2
      
