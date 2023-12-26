Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Restoran Dublin pada Malam Natal Tewaskan 1 Orang, Patroli Keamanan Ditingkatkan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:10 WIB
Penembakan di Restoran Dublin pada Malam Natal Tewaskan 1 Orang, Patroli Keamanan Ditingkatkan
Penembakan di restoran Dublin pada malam Natal tewaskan 1 orang (Foto: PA)
A
A
A

DUBLIN Gardaí (polisi Irlandia) telah meningkatkan patroli berseragam di Dublin setelah insiden penembakan di sebuah restoran pada Malam Natal.

Seorang pria berusia 20-an tewas setelah terluka dalam insiden di Browne's Steakhouse, Blanchardstown, sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

Gardaí mengatakan pria kedua, berusia 40-an, menerima perawatan karena luka tembak dan masih dalam kondisi serius.

Kedua pria tersebut dibawa ke Rumah Sakit James Connolly Memorial, di mana pria berusia 20-an itu dinyatakan meninggal.

Gardaí diketahui sedang menyelidiki apakah orang yang tewas tersebut merupakan partisipan dalam serangan awal dan ditangani setelah kejadian tersebut.

Pemeriksaan post-mortem terhadap jenazah diperkirakan akan dilakukan pada Selasa.

Stasiun penyiaran Irlandia, RTÉ, memahami bahwa para detektif menganggap insiden tersebut terkait dengan geng dan yakin bahwa insiden tersebut terkait dengan perseteruan terkait narkoba dan senjata yang sedang berlangsung.

Tidak ada penangkapan yang dilakukan saat ini. Taoiseach (Perdana Menteri atau PM Irlandia) Leo Varadkar mengatakan dia terkejut mendengar tentang penembakan di sebuah restoran keluarga terkenal yang telah dikunjungi berkali-kali.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
