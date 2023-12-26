Puing-Puing Roket China Berpotensi Jatuh Hantam Laut Cina Selatan

BEIJING – China memperingatkan bahwa sisa-sisa roketnya akan menghantam wilayah di Laut Cina Selatan pada Selasa, (26/12/2023) menyusul pengerahan keenam kendaraan peluncur terkuatnya sebelas hari lalu.

Puing-puing roket, yang umumnya terbakar di atmosfer saat masuk kembali, diperkirakan akan jatuh di lepas pantai provinsi pulau Hainan di China antara pukul 11:00 hingga tengah hari, kata Administrasi Keselamatan Maritim China.

Diwartakan Reuters, China meluncurkan roket Long March 5 pada 15 Desember dari lokasi peluncuran Wenchang di Hainan, peluncuran keenam jenis roket tersebut sejak penerbangan pertamanya pada 2016. Varian roket tersebut, Long March 5B, sebelumnya digunakan untuk meluncurkan wahana penjelajahan China ke Mars dan juga modul stasiun luar angkasanya.

Peluncuran Long March 5B pada 2021 menimbulkan kekhawatiran khusus karena spekulasi mengenai di mana sisa-sisanya akan mendarat. Pada 2020, puing-puing Long March 5B jatuh di Pantai Gading, merusak beberapa bangunan.

Misi Long March 5 awal bulan ini berhasil meluncurkan apa yang digambarkan oleh media pemerintah Tiongkok sebagai "satelit penginderaan jauh optik orbit tinggi". Roket yang kuat biasanya digunakan untuk meluncurkan muatan yang sangat besar.