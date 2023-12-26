Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, Pelaku Curat di Bandarlampung Dilumpuhkan Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |00:04 WIB
Melawan saat Ditangkap, Pelaku Curat di Bandarlampung Dilumpuhkan Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pria bernama Shahrudin (35) diamankan Satreskrim Polresta Bandarlampung di sebuah kost di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Jumat (22/12/2023).

Pria warga Dusun 3 RT 001 kelurahan Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur itu ditangkap lantaran diduga telah melakukan tindakan pidana pencurian dengan pemberatan.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, Pelaku Shahrudin bersama empat tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu telah melakukan pencurian di sebuah rumah di Kelurahan campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, Jumat (8/12/2023).

"Pelaku ini melakukan pencurian bersama 4 rekan lainnya yang juga warga Lampung Timur," ujar Dennis saat dikonfirmasi, Senin (25/12).

Dennis menuturkan, kelima pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah dengan alat obeng dan pisau.

Para pelaku kemudian mengambil handphone merk Samsung galaxy a04e, satu unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2022 warna hitam bernomor polisi B 5064 BEX, serta dompet berisi kartu ATM milik korban.

Dennis melanjutkan, korban yang mengalami kerugian kemudian melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polresta Bandarlampung dengan nomor LP/B/ 555 / XII / SPKT/2023/POLSEK SKM /POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG, tanggal 08 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Maling pencurian lampung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824//maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172638//ilustrasi-GHze_large.png
Panel Surya Ratusan Sekolah Pakistan Dicuri, Ribuan Siswa Alami Krisis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172429//pembobolan_rekening_dormant-KNmn_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Rekening Dormant Rp204 Miliar yang Dibobol Kacab Bank BUMN Jabar Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172386//bareskrim-pB7f_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar, Nih Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement