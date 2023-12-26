Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Berbusana bak Sinterklas, Personel Satgas Tamalatea Bawa Kebahagiaan Natal Buat Warga di Perbatasan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:10 WIB
Berbusana bak Sinterklas, Personel Satgas Tamalatea Bawa Kebahagiaan Natal Buat Warga di Perbatasan
Satgas Yonis 726/Tml berbusana bak sinterklas bawa kebahagiaan Natal (Foto: Dok TNI)
A
A
A

MERAUKE - Prajurit Satgas Yonif 726/Tml di Pos Bupul 1, Merauke berbusana ala Sinterklas. Penampilan tersebut sengaja disuguhkan untuk merayakan Hari Natal 2023.

Mereka membawa kegembiraan dengan membagikan topi dan ratusan hadiah Natal kepada warga dan anak-anak di Kampung Sipias Bupul 1, distrik Elikobel, pada Selasa (26/12/2023).

Kapten Inf Saor J. Lumbanbatu menyampaikan pesan penting bahwa sebagai Satgas TNI yang bertugas di tanah Papua, mereka hadir untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan.

"Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dan kebahagiaan Indonesia adalah kebahagiaan kita bersama," ujar Wadansatgas.

Salah satu tokoh agama, Bapak Simon, mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota pos Satgas.

"Saya sungguh terharu dan bahagia melihat perhatian dari bapak-bapak TNI yang selama ini selalu membantu dalam berbagai kegiatan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
tni Satgas Yonif 726/Tml Natal
