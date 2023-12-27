Humor Gus Dur: Kecopetan CD Musik

JAKARTA - Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur memiliki kecintaan pada musik klasik.

Ada sebuah cerita yang menggelitik seputar peminjaman CD musik yang terungkap melalui buku 'Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita' karya Muhammad AS Hikam.

Pada suatu kesempatan, sambil berpura-pura mengantuk, Gus Dur menanyakan kepada adiknya, KH Hasyim Wahid (Gus Im), tentang CD Friday Night in San Francisco: Live Concert yang dimilikinya.

Gus Dur mengungkapkan maksudnya ingin meminjam selama beberapa bulan. Lantas Gus Im memberikan persetujuannya dengan syarat bahwa dia masih bisa menikmati CD tersebut jika Gus Dur lupa mengembalikannya.

“Boleh saya pinjam beberapa bulan?” tanya Gus Dur kepada adik kandungnya itu.

Gus Im memperbolehkannya. Namun ia mengantisipasi jika CD itu tidak dikembalikan, ia tetap bisa menikmatinya.

Bagi Gus Im, tindakan antisipatif ini merupakan bagian penting dari upaya bertahan hidup. Oleh karena itu, dia membuat salinan CD musik yang menurutnya sangat monumental.

Dengan berpura-pura semakin mengantuk, Gus Dur berkata dengan lembut, "Wah, Im, saya kecopetan lagi." Gus Im memahami bahwa kecopetan bagi Gus Dur berarti kehilangan dua mahakarya musik klasik favoritnya, Simfoni No. 9 Beethoven dan Simfoni No. 40 Mozart. Gus Dur selalu merasa sangat kesal jika dua koleksinya itu tidak ada.