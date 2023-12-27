Menginap di Rumah Imam Masjid, Ganjar Digeruduk Ribuan Warga

Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo nginep di rumah warga (foto: dok ist)

KLATEN - Rumah Trimanto (52), warga Kampung Tirip Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten mendadak ramai diserbu ribuan warga, Selasa (26/12/2023) malam. Tanpa dikomando, warga berduyun-duyun mendatangi rumah imam masjid di Klaten itu bersama anak dan keluarga.

"Pak Ganjar mana? Sudah datang apa belum? Wah mimpi apa pakdhe, kampung kita didatangi calon presiden," ucap beberapa tetangga Trimanto.

Sejak sore hari, warga sudah memenuhi jalanan menuju rumah Trimanto. Penantian lama mereka terbayar, ketika iring-iringan mobil masuk ke kampung mereka.

"Pak Ganjar datang. Selamat datang pak Ganjar. Wah bungah banget rasane didatangi bapak," teriak warga berdesakan bersalaman dan foto bersama.

Ganjar dengan ramah menyalami warga. Ia memohon izin untuk menginap semalam di desa itu, sambil ngobrol dan mendengarkan curhatan mereka.

"Saya numpang nginep di sini nggih bapak ibu. Angsal mboten (boleh ndak)," ucap Ganjar.

"Dengan senang hati pak, monggo," teriak warga kompak.

Ganjar kemudian duduk lesehan bersama warga di tengah jalan. Beralaskan karpet, Ganjar mendengarkan keluhan dari warga. Ada yang mengeluhkan soal pengairan sawah, ada yang mengeluhkan pupuk subsidi dan lainnya.

"Wah seneng banget didatangi pak Ganjar. Nggak hanya berkunjung, tapi mau menginap di sini. Pak Ganjar memang benar-benar merakyat. Kami sangat senang, selain itu sudah kangen sama pak Ganjar karena sudah lama pergi meninggalkan Jawa Tengah," ucap Titiek (43), salah satu warga.