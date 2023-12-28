Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ratusan Warga Sambut Atikoh saat Safari Politik di Desa Kelahiran Ganjar Pranowo

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:59 WIB
Ratusan Warga Sambut Atikoh saat Safari Politik di Desa Kelahiran Ganjar Pranowo
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

PURWOREJO - Istri calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah (Jateng) dengan berkunjung ke desa kelahiran sang suami, di Gang Tegal, RW XI, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah (28/12/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah mengunjungi salah satu pabrik bulu mata di Purworejo. Saat tiba di lokasi, ratusan warga setempat sudah menunggu kehadiran istri capres nomor urut tiga tersebut. Mereka pun menyerbu untuk bersalaman dan berfoto dengan calon ibu negara itu.

Warga yang menunggu kedatangan Atikoh juga terdengar sesekali meneriakkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD.

"Pokoke nomor telu, Ganjar, menang satu putaran," kata warga bersahutan.

Dalam kesempatan tersebut, Atikoh tidak berlama-lama dalam kunjungannya itu. Ia pun kembali melanjutkan safari politiknya di beberapa kota/kabupaten di Jateng.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
