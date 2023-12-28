Ratusan Warga Sambut Atikoh saat Safari Politik di Desa Kelahiran Ganjar Pranowo

PURWOREJO - Istri calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah (Jateng) dengan berkunjung ke desa kelahiran sang suami, di Gang Tegal, RW XI, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah (28/12/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah mengunjungi salah satu pabrik bulu mata di Purworejo. Saat tiba di lokasi, ratusan warga setempat sudah menunggu kehadiran istri capres nomor urut tiga tersebut. Mereka pun menyerbu untuk bersalaman dan berfoto dengan calon ibu negara itu.

Warga yang menunggu kedatangan Atikoh juga terdengar sesekali meneriakkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD.

"Pokoke nomor telu, Ganjar, menang satu putaran," kata warga bersahutan.

Dalam kesempatan tersebut, Atikoh tidak berlama-lama dalam kunjungannya itu. Ia pun kembali melanjutkan safari politiknya di beberapa kota/kabupaten di Jateng.

(Awaludin)