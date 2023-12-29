Caleg Perindo Venna Melinda Ajak Emak-Emak Melek Politik

KEDIRI – Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Nomor Urut 1 dari Partai Perindo, Venna Melinda mengajak emak-emak untuk melek politik dan mengajak keluarga untuk menyalurkan suaranya pada pemilu nanti. Hal itu disampaikannya saat menggelar kampanye dan sosialisasi program partai dengan cara ngopi bareng bersama masyarakat dan generasi milenial. Acara diadakan di angkringan di Jalan Pattimura, Jumat (29/12/2023).

“Karena kepentingan ibu-ibu cukup banyak terutama persoalan rumah tangga dan pendidikan anak agar nanti program pemerintah tentang generasi emas di tahun 2045 dapat terwujud,” ucap Venna, Jumat.

Dalam kesempatan bertemu masyarakat hingga tingkat bawah itu, Venna mendapatkan sejumlah aspirasi seperti halnya pada Pemilu 2024 nanti menginginkan untuk mencoblos kader-kader dari Partai Perindo.

Venna menambahkan, saat bertemu dengan masyarakat Kediri juga mendapatkan aspirasi dari warga soal sembako murah, tidak ada korupsi dan khusus untuk pendidikan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.

