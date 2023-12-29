Angkatan Udara Ukraina: Belum Pernah Terjadi Serangan Besar-besaran Rusia dalam Satu Waktu

Angkatan Udara Ukraina mengatakan belum pernah melihat serangan besar-besaran Rusia dalam satu waktu (Foto: BBC)

UKRAINA - Angkatan Udara Ukraina mengatakan mereka belum pernah melihat begitu banyak lokasi yang menjadi sasaran serangan Rusia secara bersamaan seperti yang terjadi pada serangan pagi hari waktu setempat.

Juru bicara angkatan udara Yuriy Ignat mengatakan Rusia telah mengerahkan berbagai senjata berbeda, termasuk drone dan rudal hipersonik.

Ia juga mengatakan pesawat pembom strategis digunakan dalam serangan tersebut.

Sementara itu, jaksa penuntut Ukraina mengatakan sejauh ini 16 orang dipastikan tewas dalam serangan Rusia.

Dalam sebuah postingan di media sosial, Jaksa Agung Andriy Kostin mengatakan Rusia terus melakukan serangan terhadap warga sipil dan mencatat bahwa 97 orang juga terluka, termasuk dua anak kecil.

Ia menambahkan bahwa kerusakan parah mencakup kerusakan pada bangunan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit.

“Proses pidana atas kejahatan perang ini telah dimulai. Sekali lagi, rezim Rusia telah menunjukkan sifat kekerasan dan kriminalnya,” terangnya.