Ini Penyebab Mahasiswa IPB Tewas saat Penelitian di Pulau Sempu Malang

Mahasiswa IPB ditemuan meninggal dunia di Pulau Sempu Malang

MALANG - Galang Edhi Swasono (20) mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) tewas di Pulau Sempu Malang saat penelitian. Galang melakukan penelitian bersama 30 orang lainnya dari mahasiswa IPB di Cagar Alam Pulau Sempu sejak Kamis (21/12/2023).

Kasatpolairud Polres Malang AKP Slamet Subagyo menduga mahasiswa IPB ini terpeleset dan jatuh, sebelum ditemukan tewas di telaga kawasan Teluk Semut, pada Jumat pagi.

"Korban diduga terpeleset dan kemudian jatuh ke telaga. Di situ lokasinya banyak karang-karang," kata Subagyo, saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (29/12/2023).

Dugaan jatuhnya korban kemudian ditelan ombak di batu karang itu diperkuat dengan hasil pemeriksaan ke jasad korban saat ditemukan. Saat itu petugas menemukan sejumlah luka di tubuh mahasiswa berusia 20 tahun tersebut.

"Kalau dari luka yang ada menunjukkan bekas terpeleset dan terjatuh dari karang dan masuk ke dalam laut," kata mantan Kapolsek Bantur ini.

Sementara lokasi penemuan jasad korban berada di perairan Cagar Alam Pulau Sempu. Lokasinya berjarak sekitar 10 meter dari Dermaga Pantai Sendangbiru, yang membuat tim gabungan melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu.

"Jaraknya dekat dengan dermaga Sendangbiru. Tapi harus menggunakan perahu, karena lokasinya berupa teluk," jelasnya