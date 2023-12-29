Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ini Penyebab Mahasiswa IPB Tewas saat Penelitian di Pulau Sempu Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:29 WIB
Ini Penyebab Mahasiswa IPB Tewas saat Penelitian di Pulau Sempu Malang
Mahasiswa IPB ditemuan meninggal dunia di Pulau Sempu Malang
A
A
A

 

MALANG - Galang Edhi Swasono (20) mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) tewas di Pulau Sempu Malang saat penelitian. Galang melakukan penelitian bersama 30 orang lainnya dari mahasiswa IPB di Cagar Alam Pulau Sempu sejak Kamis (21/12/2023).

Kasatpolairud Polres Malang AKP Slamet Subagyo menduga mahasiswa IPB ini terpeleset dan jatuh, sebelum ditemukan tewas di telaga kawasan Teluk Semut, pada Jumat pagi.

"Korban diduga terpeleset dan kemudian jatuh ke telaga. Di situ lokasinya banyak karang-karang," kata Subagyo, saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (29/12/2023).

Dugaan jatuhnya korban kemudian ditelan ombak di batu karang itu diperkuat dengan hasil pemeriksaan ke jasad korban saat ditemukan. Saat itu petugas menemukan sejumlah luka di tubuh mahasiswa berusia 20 tahun tersebut.

"Kalau dari luka yang ada menunjukkan bekas terpeleset dan terjatuh dari karang dan masuk ke dalam laut," kata mantan Kapolsek Bantur ini.

Sementara lokasi penemuan jasad korban berada di perairan Cagar Alam Pulau Sempu. Lokasinya berjarak sekitar 10 meter dari Dermaga Pantai Sendangbiru, yang membuat tim gabungan melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu.

"Jaraknya dekat dengan dermaga Sendangbiru. Tapi harus menggunakan perahu, karena lokasinya berupa teluk," jelasnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/340/3151481/bongkar_makam-skaN_large.jpg
Polisi Bongkar Makam Mahasiswa Unila Korban Diksar Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/340/3145021/viral-aXtG_large.jpg
Sadis! Mahasiswa Unila yang Tewas Disiksa saat Diksar Mapala Dipaksa Minum Spiritus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/525/3019421/mahasiswa-unsil-tasikmalaya-meninggal-dunia-diklatsar-pmi-di-gunung-cakrabuana-sx0Q199dpY.jpg
Mahasiswa Unsil Tasikmalaya Meninggal Dunia saat Diklatsar PMI di Gunung Cakrabuana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/338/3004095/mahasiswa-stip-tewas-di-lingkungan-kampus-diduga-dianiaya-senior-qUuOgi4z2F.jpg
Mahasiswa STIP Tewas di Lingkungan Kampus, Diduga Dianiaya Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/338/2917367/geger-mahasiswa-ditemukan-tewas-dalam-kontrakan-di-bogor-u3nZfE8hM9.jpg
Geger Mahasiswa Ditemukan Tewas Dalam Kontrakan di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/338/2898283/disdik-dki-bakal-evaluasi-bangunan-sekolah-usai-tewasnya-pelajar-smp-132-di-cengkareng-MY0qPUu51q.jpg
Disdik DKI Bakal Evaluasi Bangunan Sekolah Usai Tewasnya Pelajar SMP 132 di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement