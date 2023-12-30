Pesawat Angkut 30 Penumpang Tak Sengaja Mendarat di Sungai yang Membeku, Diduga Kesalahan Pilot

Pesawat Rusia tak sengaja mendarat di sungai beku (Foto: Reuters)

RUSIA – Sebuah pesawat Antonov-24 era Soviet yang membawa 30 penumpang pesawat mendarat di sungai beku dekat bandara di timur jauh Rusia pada Kamis (28/12/2023) karena kesalahan pilot.

Jaksa transportasi mengatakan Polar Airlines An-24 mendarat dengan selamat di sungai Kolyma dekat Zyryanka di wilayah Yakutia.

“Menurut informasi awal, penyebab insiden penerbangan tersebut adalah kesalahan kru dalam mengemudikan pesawat,” kata juru bicara jaksa transportasi Siberia Timur dalam sebuah pernyataan.

Jaksa menerbitkan gambar pesawat di sungai yang membeku. Adapun surat kabar Izvestia menerbitkan foto-foto penumpang yang turun.

“Pesawat An-24 mendarat di luar landasan pacu bandara Zyryanka,” kata Polar Airlines dalam pernyataan singkatnya.

“Tidak ada korban jiwa,” lanjutnya.

(Susi Susanti)