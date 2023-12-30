Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Pengajian di Ponpes Demak, Siti Atikoh Sapa Emak-Emak dengan Berpantun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |17:15 WIB
Hadiri Pengajian di Ponpes Demak, Siti Atikoh Sapa Emak-Emak dengan Berpantun
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

DEMAK - Istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti hadir dalam kajian di Pondok Pesantren Al Maghfur, Jalan Raya Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Sabtu (30/12). Di momen itu, dia menyapa para emak-emak yang hadir di pengajian dengan pantun.

"Bilang cakep, nggih, walaupun suaranya kurang jelas. Di saat senja memandang bianglala, di pinggir pantai sambil makan seafood. Memilih yang baik akan diganjar pahala, dan tercatat di lauhul mahfudz," kata Atikoh ke hadapan ibu-ibu di acara pengajian.

Atikoh hadir di pengajian yang dihadiri ratusan ibu-ibu itu dengan mengenakan gamis putih dan kerudung berwarna hijau. Dia nampak menebarkan senyum kepada ibu-ibu pengajian selama acara berlangsung.

Di momen itu, Atikoh pun menjelaskan alasan dirinya hadir di pengajian itu bukan dalam konteks kampanye politik. Dia mengaku akan taat aturan, sehingga alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak berbicara program paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selama pengajian.

"Ini pengajian murni, ya, berarti saya enggak perlu menjelaskan program Pak Ganjar dan Pak Mahfud, enggak perlu, ya, yang penting sudah tahu semua. Sudah hafal semua," kata Atikoh.

Wanita kelahiran Jawa Tengah itu hanya menyampaikan salam dari sang suami Ganjar dan sang anak Muhammad Zinedine Alam Ganjar bagi para ibu-ibu yang hadir di pengajian. Sebab jelang Pilpres 2024 dirinya bersama Ganjar dan Alam selalu memiliki agenda yang berbeda.

Semisal pada Sabtu ini, Ganjar berada di Wonogiri dan Alam menyerap aspirasi di Banyuwangi, sedangkan Atikoh bergerak di Semarang dan Demak pada Sabtu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement