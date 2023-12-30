Blusukan ke Pasar Boom Lama, Siti Atikoh Sebut Pedagang dan Pembeli Ingin Harga Stabil

SEMARANG - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh blusukan ke Pasar Boom Lama, Kota Semarang ketika safari politik sekaligus serap aspirasi di Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Dalam kesempatan itu, Atikoh memborong beberapa dagangan pedagang, mulai dari peyek hingga sayur-mayur.

Suasana pasar pun mendadak meriah dengan kedatangan istri capres yang didukung Partai Perindo itu.

"Bu Ganjar, alhamdulillah udah sampai di Boom Lama. Diborong bu," ucap pedagang peyek, Juwarti.

Atikoh pun memborong beberapa bungkus yang kemudian ia bagikan ke masyarakat yang berada di lokasi.

Selanjutnya, Atikoh memasuki lebih dalam kawasan pasar tradisional tersebut. Di dalam ia berdialog dan mendengar aspirasi masyarakat tentang stabilisasi harga kebutuhan pokok.

"Wah entuk klenyem seko ibu negara (wah dapat kue klenyem dari ibu negara)," teriak warga.

Pedagang lainnya, Sukatni mengaku senang bisa bertemu langsung dengan istri capres nomor urut 3 itu. Terlebih, Atikoh memborong banyak dagangannya.

"Tadi beli rawit merah setengah kilo, bawang satu kilo. Ya sekarang bawang merah harganya masih tinggi, biasanya Rp35 ribu sekarang Rp40 ribu. Semoga sukses (jadi ibu negara) ya Bu Atikoh," ucapnya.

Dalam blusukan itu, Atikoh mendengar keluhan dari para pedagang. Rata-rata mereka mengeluhkan harga bahan pangan yang naik.

"Pedagang berharap harga bisa stabil, jadi mereka nggak bingung ketika menetapkan harga. Kalau naik turun mereka juga bingung," ucap Atikoh usai blusukan.