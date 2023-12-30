Siti Atikoh Sebut Masyarakat Semarang Tidak Mudah Diiming-imingi

SEMARANG - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, meyakini masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak mudah diiming-imingi dalam menentukan pilihan dalam Pilpres 2024.

Ia menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan di sela-sela senam Sicita dan gerakan flash mob di area Posko Center SDS, Bandarharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Awalnya, Atikoh menyebutkan warga Semarang ialah masyarakat yang selalu menekankan pentingnya gotong royong dan guyub. Ia juga menyatakan, masyarakat di Semarang tidak mudah diiming-imingi menyambut kontestasi politik.

"Masyarakatnya selalu welcome, selalu gotong royong, guyub atau rukun dan yang penting enggak gampang diiming-imingi, ya, ibu-ibu, ya, pak, ya," kata Atikoh dalam sambutan di acara senam yang dihadiri ratusan wanita itu.

Istri capres yang didukung Partai Perindo itu memperkirakan selama Pemilu 2024 banyak pihak yang berupaya mengiming-imingi warga Semarang. Namun, masyarakat bakal setia memilih paslon yang tepat sebagai pemimpin Indonesia, yakni kandidat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Ini sekarang lagi banyak yang mungkin mencoba mendekati ya iming-imingin nanti dapat ini dapat itu, ora kepengen, tetap Ganjar-Mahfud nomor telu," kata Atikoh.