Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Ratusan Warga Makassar Gelar Doa Bersama

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:18 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Ratusan Warga Makassar Gelar Doa Bersama
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD terus mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, salah satunya dari masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dukungan itu ditunjukkan lewat doa bersama dalam Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diselenggarakan para sukarelawan Santri Dukung Ganjar Sulawesi Selatan, Sabtu (30/12/2023) lalu.

"Kami mendoakan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD agar senantiasa tetap menjadi pemimpin amanah dan merakyat. Beliau kan merakyat. Insya Allah beliau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024,” kata Koordinator Wilayah SDG Sulawesi Selatan, Ahmad Zulfikar dalam keterangannya.

Prosesi doa bersama berlangsung khidmat yang menunjukkan keseriusan para peserta kegiatan untuk meminta pertolongan Tuhan yang maha kuasa dalam memenangkan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD.

Mereka pun mendoakan situasi sosial, politik dan keamanan di Indonesia terus membaik setelah Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 mendatang, sehingga masyarakat bisa hidup damai dan sejahtera.

Kegiatan yang digelar di BTN Batara Ugi, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar itu mendapatkan respons positif dari masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang datang mencapai ratusan orang.

"Kegiatan berjalan lancar. Alhamdulillah masyarakat di sini begitu antusias dan kami akan berjuang bersama menyosialisasikan dan memenangkan Bapak Ganjar dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024,” ujar Zulfikar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement