Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Ratusan Warga Makassar Gelar Doa Bersama

MAKASSAR - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD terus mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, salah satunya dari masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dukungan itu ditunjukkan lewat doa bersama dalam Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diselenggarakan para sukarelawan Santri Dukung Ganjar Sulawesi Selatan, Sabtu (30/12/2023) lalu.

"Kami mendoakan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD agar senantiasa tetap menjadi pemimpin amanah dan merakyat. Beliau kan merakyat. Insya Allah beliau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024,” kata Koordinator Wilayah SDG Sulawesi Selatan, Ahmad Zulfikar dalam keterangannya.

Prosesi doa bersama berlangsung khidmat yang menunjukkan keseriusan para peserta kegiatan untuk meminta pertolongan Tuhan yang maha kuasa dalam memenangkan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD.

Mereka pun mendoakan situasi sosial, politik dan keamanan di Indonesia terus membaik setelah Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 mendatang, sehingga masyarakat bisa hidup damai dan sejahtera.

Kegiatan yang digelar di BTN Batara Ugi, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar itu mendapatkan respons positif dari masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang datang mencapai ratusan orang.

"Kegiatan berjalan lancar. Alhamdulillah masyarakat di sini begitu antusias dan kami akan berjuang bersama menyosialisasikan dan memenangkan Bapak Ganjar dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024,” ujar Zulfikar.