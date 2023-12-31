Sat Set! Relawan Ganjar-Mahfud Berikan Stimulus Alat Pertanian di Lombok

LOMBOK TENGAH - Sebagaimana paslon capres-cawapres yang didukung, Relwan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) sat set bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat Dusun Baturiti, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Untuk diketahui, masyarakat Dusun Baturiti mengeluhkan keterbatasan alat untuk pertanian maupun peternakan.

Para relawan Ganjar-Mahfud NTB sat set menyerahkan stimulus alat multifungsi, yang berguna untuk pertanian maupun peternakan. Bantuan tersebut adalah sabit.

Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center (GMC) NTB, Muhammad Arifi mengungkapkan sektor pertanian dan peternakan memang menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat Dusun Baturiti.

"Jadi hari ini itu kita turun ke masyarakat Dusun Baturiti Desa Tumpak, Kecamatan Turen, Lombok Tengah, kita distribusikan bantuan dalam bentuk sabit karena memang mayoritas petani dan juga peternak, sehingga satu alat ini bisa difungsikan menjadi dua fungsi," kata Arifi, Sabtu (30/12/23).

Ketibaan simpatisan Ganjar-Mahfud mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Dengan alat pertanian dan peternakan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi keluarga.