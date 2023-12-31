Ganjar Nongkrong Bareng Gen Z dan Milenial Boyolali, Sampaikan Pentingnya Restu Orangtua

BOYOLALI - Nongkrong bareng ratusan Gen Z dan milenial Boyolali, Capres nomor urut 3, yang juga didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, memberi wejangan terkait perkembangan menuju kesuksesan membutuhkan proses kreatif.

Kegiatan itu dilakukan Ganjar di sela safari politiknya di Jawa Tengah. Dialog dengan Gen Z dan milenial itu berlangsung di kawasan Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023.

Awalnya, Ganjar menceritakan masa mudanya yang mengalami keterbatasan ekonomi. Keperluan yang diinginkan Ganjar tidak bisa diperoleh secara instan dan membutuhkan usaha serta proses kreatif dan restu orangtua.

"Waktu SMA, SMA saya swasta maklum tidak diterima di negeri. Terus saya ingat kok teman saya bagus-bagus sepatunya, kakak saya punya sepatu tapi sudah sobek, tidak dipakai, dia beli lagi terus saya minta. Maka saya tembel, saya jahit biar terlihat keren sebagai anak muda pada saat itu," ujar Ganjar.

Tidak hanya tentang sepatunya yang sobek dan penuh tembelan, Ganjar juga mengungkapkan pernah mengenakan baju yang tidak lebih bagus dari teman-temannya. Capres berambut putih itu menyebutkan tidak pernah merasa malu dengan keadaan itu.

"Maka masing-masing di antara kita beda. Terus kita malu? Tidak. Pakai baju teman kita lebih bagus, saya tidak, tidak malu waktu itu," ungkap Ganjar.

Tidak merasa dikalahkan oleh keadaan, Ganjar kemudian mulai berpikir bahwa dia harus sekolah lebih tinggi hingga muncul proses kreatif untuk terus maju dan berkembang.

Ganjar juga menyampaikan kepada seluruh Gen Z dan milenial bahwa doa dan restu dari orang tua juga sangat penting untuk menuntun seseorang dalam menjalani kehidupan.

"Kemudian orang berproses. Proses orang seperti saya memang harus ada karena fasilitas terbatas. Yang ada di otak saya satu, sekolahnya harus tinggi dan semua itu tidak dipatahkan oleh keadaan. Kita bekerja keras, serius, spiritualnya minta restu orangtua," tutur Ganjar.