7 Simpatisan Ganjar-Mahfud Jadi Korban Penganiayaan Oknum TNI, 2 Dirawat

BOYOLALI - Sebanyak 7 orang simpatisan pasangan calon (paslon) Presiden no urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD jadi korban penganiayaan oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng). Dua di antaranya masih menjalani rawat di Rumah Sakit Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah (Jateng).

Seperti diketahui pada, Sabtu 30 Desember 2023, siang sekira pukul 11:11 WIB, terjadi tindak kekerasan terhadap sejumlah simpatisan Ganjar-Mahfud oleh anggota Kompi B Yonif Raider 408/Sbh di Boyolali.

BACA JUGA: Kronologi Relawan Ganjar Dikeroyok Oknum TNI hingga Bonyok di Boyolali

Adapun 5 korban yang menjalani rawat jalan yakni Dimas Dawar warga Kemiri Manggis, Jaya Iqbal, Banjarejo warga Kemiri, Lukman Farit, warga Kadipiro, Genting, Yanuar warga Randusari dan Paryono Miliran.

Sedangkan, dua korban yang masih menjalani rawat inap yakni Slamet Andono dan Arif Diva yang merupakan warga Kadipiro Genting Cepogo Boyolali.

Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo mengungkapkan bahwa pihak TNI AD telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memenuhi biaya perawatan korban.

"Saat ini dua orang masih menjalani rawat inap. Denpom IV/Solo telah melakukan proses hukum serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membantu biaya korban yang masih dirawat di rumah sakit," katanya saat konferensi pers di Kodim 0724/Boyolali, Minggu (31/12/2023).

Dandim pun menegaskan TNI angkatan darat akan mengambil tindakan secara profesional terhadap anggota nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Letkol Inf Wiweko menyebut bahwa sejauh ini ada 15 anggota yang tengah menjalani pemeriksaan di Denpom IV/4 Solo.